Belardi: “Pioli ha vinto uno scudetto; Cannavaro solo un passaggio a vuoto a Benevento”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Belardi, doppio ex Udinese-Napoli e ha lavorato con Pioli al Modena

“La stagione del Napoli? Le 4 vittorie nelle ultime 4 partite darebbero un finale diverso rispetto a com’è andata l’annata. Ma non so se possa arrivare in Europa anche in quel caso. Le 4 vittorie darebbero un finale diverso ad un’annata orribile. Il Napoli ha cambiato poco e niente, ma quando perdi un allenatore come Spalletti e un direttore come Giuntoli, la perdita è pesante. Le scelte fatte si sono dimostrate tutte sbagliate. Tutto ciò ti porta ad un’annata del genere. C’è da resettare subito.

Pioli profilo giusto su cui puntare per il Napoli? Se è il profilo giusto lo dovrà dire il campo. È una persona seria e ha vinto uno scudetto.

Fabio Cannavaro? Ha avuto il passaggio a vuoto a Benevento, ma è un ragazzo preparato e ha tutte le carte in regola per poter far salvare l’Udinese. Penso che il Sassuolo faccia fatica a salvarsi e alla fine rientrerà dentro anche il Frosinone.

Il Napoli dovrà fare una scelta precisa sull’organigramma dei dirigenti perché non si può fare tutto da soli. Serve gente competente e fare la scelta giusta sull’allenatore che non si può sbagliare”.