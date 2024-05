Tra la brezza ed i colori: le suggestioni de “La Regata dei Tre Golfi”

Ebbene sì, ritorna il venerdì, quello della vela, quello del mare. Quest’anno la sessantanovesima edizione della “Regata dei Tre Golfi” avrà inizio venerdì 17 maggio alle 16:30. Non più a mezzanotte o in prima serata come in passato, in modo da poter dare la possibilità ai velisti di sfruttare la brezza pomeridiana, ed offrire agli occhi di chi guarda i magnifici colori del tramonto che solo il golfo della nostra magica Partenope può regalare. Il percorso sarà quello standard: 150 miglia, partenza da Napoli, proseguimento per Ponza, ritorno verso Punta Campanella, isolotti di Li Galli e traguardo da tagliare a Napoli. Un percorso che consentirà a tutti di ammirare 3 Golfi strabilianti come quelli di Napoli, Gaeta e Salerno…Una regata storica. La prima edizione si tenne nel 1954, quando le barche, dal capoluogo campano si diressero a Ponza, per poi costeggiare Capri e girare a largo di Positano, con arrivo davanti al Castel dell’Ovo. Quell’ edizione fu vinta da Carlo de Zerbi a bordo di Miranda III, un 8 Metri SI in legno soprannominato ‘o cummò. Caratteristici della regata sono i fuochi d’artificio che richiamano gli yacht sulla griglia di partenza. Adesso, essendo stata anticipata la partenza al pomeriggio, i fuochi d’artificio lasceranno il posto ai colori del tramonto e allo sfavillio delle magnifiche imbarcazioni che, per l’ occasione, arriveranno da varie parti del mondo. La Regata dei Tre Golfi, inserita nella più ampia manifestazione “Tre Golfi Sailing Week 2024” prevedrà, come sempre, colazioni in banchina alla partenza e spaghettate al rientro, in modo da far trascorrere ai concorrenti, provenienti da 17 paesi, momenti in allegria all’ insegna della convivialità. Ci stai ancora pensando? Se ti ho incuriosito e vuoi assistere alla competizione non dimenticare di cerchiare la data sulla tua agenda o mettere una sveglia al tuo Smartphone!

Ludovica Raja