Serie A, 34a Giornata, Cagliari – Lecce 1-1: punto d’oro per entrambe, Gaetano rosso diretto

Un punto per parte e la salvezza si avvicina. Eppure la gara fino all’episodio decisivo, era in totale controllo del Cagliari, forte del vantaggio siglato da Mina. Poi la svolta, con la massima punizione disciplinare inflitta a Gianluca Gaetano che costringe la formazione di Claudio Ranieri a vivere una ripresa in apnea, al cospetto di un Lecce rivitalizzato dalla superiorità numerica.

La prima frazione di gioco è tutta di marca rossoblù: al 16′ rete annullata a Deiola per fallo di mano, dopo consulto all’on field review dell’arbitro Marcenaro. Poi dopo 10 minuti il vantaggio con il colombiano ex Barça, infine l’episodio che cambia la partita.

Al 44′ il centrocampista, di proprietà del Napoli, interviene con il piede a martello direttamente sulla gamba di Ramadani. L’arbitro prima mostra il cartellino giallo, poi richiamato al VAR, modifica il colore del cartellino che costringe il Cagliari ad affrontare una ripresa al cardiopalma. La decisione del direttore di gara della sezione di Genova, non viene accolta di buon grado da Gaetano che applaude ironicamente, aumentando di fatto la tensione, tanto d’allontanare anche un componente dalla panchina dei sardi.

La ripresa è a senso unico, tutto di marca giallorossa, con il pari che giunge soltanto all’84’ con Krstovic, lesto nello sfruttare un assist di Almqvist. Dopo la sofferenza dei sardi è in costante crescita, con i salentini che colpiscono due legni all’87’ ed all’88’ rispettivamente con Baschirotto e N. Sansone. Ma la difesa del Cagliari regge, anche con un pizzico di fortuna.

Alla fine il punto accontenta entrambe: per il Cagliari serve per rimpinguare la classifica, mantenendo un minimo margine dal baratro, uscendo imbattuti da uno scontro diretto. Per il Lecce, invece, il pareggio dell’Unipol Domus Arena, avvicina il traguardo della salvezza, a tre giornate dal termine.

CAGLIARI – LECCE 1-1 (1-0)

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Augello (32′ s.t Azzi), Dossena, Mina, Zappa (1′ s.t Wieteska); Deiola, Makoumbou; Luvumbo (23′ s.t Shomurodov), Gaetano, Nandez (45′ s.t Obert); Lapadula (1′ s.t Lapadula). All. Ranieri

Lecce (4-4-2): Falcone; Gallo, Pongracic, Baschirotto, Gendrey; Dorgu (15′ s.t Pierotti), Ramadani (27′ s.t Almqvist), Blin, Oudin (27′ s.t Rafia); Piccoli (1′ s.t Sansone), Krstovic. All. Gotti

Arbitro Matteo Mercenaro di Genova

Marcatori: 26′ p.t Mina (C), 39′ s.t Krstovic (L)

Espulsi: 44′ p.t Gaetano (C)

Ammoniti: 14′ p.t Piccoli (L), 9′ s.t Sansone (L), 11′ s.t Ramadani (L), 19′ s.t Scuffet (C), 29′ s.t Nandez (C), 29′ s.t Baschirotto (L), 32′ s.t Augello (C), 33′ s.t Deiola (C)

A cura di Domenico Rusciano

Fonte tabellino: calciomercato.com