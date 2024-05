Osimhen, gol all’Udinese per 5 gare di fila: solo due azzurri hanno fatto meglio

Il Corriere dello Sport riporta alcuni dati sulla sfida tra Napoli e Udinese:

Il gol decisivo per lo scudetto, certo. Ma non solo: quando Osimhen vede l’Udinese accade spesso qualcosa. Non si ferma, non si placa l’istinto del centravanti: 6 gol in totale ai bianconeri, la seconda squadra colpita da Osi per numero di reti alle spalle del Sassuolo (9 in totale). E ancora: Victor è andato a segno in ciascuna delle ultime cinque partite con l’Udinese in campionato e domani proverà a eguagliare due grandissimi bomber del recente passato azzurro in una speciale classifica.