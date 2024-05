“OSI, SEI TUTTI NOI” – CdS Campania ‘Il Napoli con i cerotti ad Udine’

Napoli Non ci resta che Osi

Domani tocca a Victor trascinare la squadra con tanti compagni infortunati o in bilico Calzona nei guai verso l’Udinese: ko Kvara e Zielinski, in dubbio Politano oltre a Jesus E Jack non è al meglio.

LA CERTEZZA. Osimhen, dicevamo. Il leader in campo contro la Roma, autore di una partita super a pressare chiunque, a mangiare gli spazi e l’aria ai difensori, nonché autore su rigore del gol numero 14 in 22 partite giocate: una media da urlo, nonostante tutto. Osi è la certezza del Napoli in mezzo a tante incertezze: è certo che andrà via ma anche che non si tirerà indietro fino all’ultima giornata; è certo che ha voglia di lasciare un bel ricordo; è certo che come sempre proverà a segnare ancora in quello stadio che un anno fa l’ha celebrato come un supereroe mascherato. Da Udine a Udine in un solo anno che sembrano dieci, venti o forse trentatré. Dall’Udinese che navigava in acque calme e dolci, all’Udinese in un mare in tempesta: domani sarà una giornata molto dura. Come cambiano in fretta le cose. Fonte: CdS