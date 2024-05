Hojbjerg, l’agente lo offre ad un terzetto di serie A

Il Napoli “manovra” a centrocampo. Zielinski andrà via (probabilmente non da solo) quindi il club azzurro si guarda in giro per ricomporre la mediana. C’è anche chi si propone. “Pierre-Emile Hojbjerg vorrebbe lasciare il Tottenham nella finestra estiva. Il suo contratto scade nel 2025 e il suo nuovo agente lo ha offerto a Milan, Napoli e Juventus“, scrive su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

Pierre-Emile #Højbjerg would like to leave #Tottenham in the summer #transfers window. His contract expires in 2025 and his new agent has offered him to #ACMilan, #Napoli and #Juventus. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 5, 2024