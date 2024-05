Viviani: “Gara complicata ad Udine, ricordo un Pocho eccezionale”

Fabio Viviani si è concesso per un’intervista esclusiva a Kiss Kiss Napoli per parlare del prossimo match degli azzurri ad Udine. Queste le sue parole: Lunedì Udinese-Napoli, l’anno scorso la partita scudetto degli azzurri ed oggi motivazioni molto al di sotto delle aspettative per la squadra di Calzona. Che gara ci dobbiamo aspettare? “Credo sarà una partita complicata per il Napoli se non affrontata con la giusta motivazione. Il Napoli ha ancora l’obbiettivo Europa da dover inseguire perché stare fuori dalle competizioni europee sarebbe un grande passo indietro nella dimensione del Club. Lunedì affronterà l’Udinese che sarà motivatissima per ottenere una vittoria che significherebbe molto per tenere ancora viva la speranza di rimanere in serie A”. Ad Udine è ripartito anche Fabio Cannavaro. Prima gara durata solo 20′ con la Roma con tanto di beffa, poi il pareggio di Bologna. Affidargli la panchina dei friulani è stata la scelta giusta? “Conoscendo bene l’ambiente Udinese ritengo che abbiano fotto tutte le necessarie valutazioni per arrivare a questa scelta“. Un tuo ricordo di una gara tra Udinese e Napoli? “Prima di campionato 2007/08. Stagione del ritorno in serie A del Napoli. Esordiano ad Udine con un 5-0 con un Pocho Lavezzi eccezionale”. In questo finale di stagione stiamo rivedendo il Zielinski che conosciamo. Quanto perderà il Napoli l’anno prossimo e cosa ti aspetti possa dare all’Inter? “Sapete tutti che Zielinski per me è un grande giocatore. A Napoli ha dato tanto, contribuendo sempre in modo sostanziale ai successi della squadra in tutti gli anni che ha passato nel Club. Grande professionista con tanto talento. Sempre equilibrato e pronto a dare il suo contributo senza pretendere di essere il protagonista assoluto. All’Inter andrà ad innalzare il tasso tecnica di una squadra che sarà ancora più competitiva per tutte le competizioni che dovrà affrontare”.

