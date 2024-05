Napoli fuori da tutte le coppe, restano quattro gare per sperare nell’impresa

Europa League oppure Conference, tanto per intenderci. Considerando ormai il quinto (ed ultimo) posto per la Champions una chimera – attualmente occupato dalla Roma a quota 59 – per i campioni d’Italia non resta che accontentarsi delle competizioni minori, L’asticella si abbassa. Purtroppo. Ma c’è ancora la possibilità per il Napoli di conquistare un posto in Europa, sebbene dalla porta di servizio.oppure Conference, tanto per intenderci. Considerando ormai il quinto (ed ultimo) posto per la Champions una chimera – attualmente occupato dalla Roma a quota 59 – per i campioni d’Italia non resta che accontentarsi delle competizioni minori, scrive il Mattino.

Factory della Comunicazione

Ma non sarà affatto facile. Basti pensare che in questo momento gli azzurri sono fuori da tutte le coppe. Per questioni di dettagli, ma comunque il dato resta. Ed è preoccupante. Ecco perché, la truppa di Ciccio Calzona dovrà gioco forza pigiare il piede sull’acceleratore in questo rush finale per evitare che il dato diventi impietoso. Con quattro partite da giocare, 12 punti in palio e gli attuali 50 totalizzati in classifica, il Napoli dovrà provare a fare bottino pieno.