Napoli e Udinese, ecco cosa ci raccontano i numeri

I 50 punti

Il Napoli ha conquistato 50 punti finora, gli stessi con cui ha chiuso il girone di andata nello scorso campionato.

Samardzic bis

Il Napoli è l’unica squadra contro cui Lazar Samardzic ha segnato più di un gol in Serie A: 2 reti, arrivate nelle ultime tre sfide in campionato, entrambe al Maradona e da subentrato.

Osi-Udinese per 5

Victor Osimhen è andato a segno in ciascuna delle ultime 5 sfide all’Udinese in Serie A, solo due giocatori del Napoli hanno trovato la rete in 6 presenze di fila contro una singola squadra in A nell’era dei 3 punti: Gonzalo Higuain contro la Lazio tra il 2013 e il 2016 e Dries Mertens contro il Bologna tra il 2016 e il 2019.

Cannavaro dice 3

Fabio Cannavaro è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Napoli, esordendo in Serie A in maglia azzurra nel 1993. Da giocatore ha affrontato i partenopei 8 volte nella massima serie, vincendo solo in tre occasioni (2N, 3P).

Fonte: CdS