Lotta all’Europa, per il Napoli le speranze maggiori arrivano dal settimo posto

Il Mattino oggi in edicola si concentra sulle squadre in lizza per un posto in Europa, tra le quali figura il Napoli. A voler dare uno sguardo al passato, salta agli occhi che la quota per il sesto ed il settimo posto (quindi l’EL) si assesta tra i 65 e i 62 punti di media negli ultimi sette campionati di serie A. C’è di più. Fatta eccezione per la sola stagione 2020-‘21 in cui servirono qualcosa come 68 punti alla Lazio per agguantare il sesto posto (che appunto fa alzare la media), il trend si assesta intorno ai 63 punti. In ogni caso una soglia che per il Napoli sarebbe aritmeticamente impossibile da raggiungere. Ecco che il pass per l’Europa League agli azzurri può darlo solo il settimo ed ultimo – al momento – posto in campionato. Anche in questo caso la statistica impone al Napoli uno sprint che fa rima con en plein. Sempre in considerazione alle ultime sette stagioni, infatti, le squadre che hanno chiuso il campionato al settimo posto lo hanno fatto totalizzando 62 punti di media. Il dato tiene in considerazione il “picco” del Torino con 63 punti (stagione 2018-‘19) e la quota più bassa (60 punti) dell’Atalanta campionato 2017-‘18). Insomma, i numeri parlano chiaro e non tradiscono mai. Certo, ci sono ancora molti scontri diretti che potrebbero fare abbassare leggermente la media, ma il Napoli se vuole centrare l’Europa League dovrà viaggiare con le marce alte e possibilmente calare il poker di successi (cosa per altro che non gli è mai riuscita neppure con un tris quest’anno). Altrimenti ci sarebbe la Conference (attualmente prevista per l’ottavo posto), giusto per evitare l’onta dell’esclusione dalle coppe per la prima volta dopo 14 anni di fila. Ma questo sarebbe davvero troppo.

Factory della Comunicazione