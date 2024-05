Il Roma – Per Conte investimento troppo elevato senza CL. Stop da Chiavelli

Secondo Il Roma oggi in edicola, sul tema relativo alla panchina del Napoli in vista della prossima stagione, resta Italiano più defilato, ma sarebbe proprio il ds Manna ad avere qualche perplessità. Per il nuovo dirigente Italiano rappresenterebbe, per certi versi, una scommessa. Gasperini e Pioli offrono garanzie oggettive, così come Conte, per il quale ci sarebbe lo “stop” di Chiavelli. L’uomo dei conti (inevitabile il gioco di parole) avrebbe stimato in spese doppie per ingaggiare l’ex Tottenham. Tra lui e il suo staff un contratto annuale costerebbe circa 20 milioni lordi. Inoltre Conte vorrebbe costruire all’interno del suo staff un gruppo di lavoro di spicco, tra i quali – sembra – anche Ciro Ferrara. L’assenza della Champions non permette un investimento così importante per il solo allenatore, anche perché De Laurentiis ha in mente un progetto triennale. E del resto Conte è stato chiamato a novembre, quando c’era la strada spianata per il posto in Champions: non se l’è sentita e a De Laurentiis non ha fatto piacere. Probabile che il leccese si sia giocato all’epoca la possibilità di allenare a Napoli, cosa che sarebbe comunque pronto a fare adesso.

