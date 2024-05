(Grafico) – Il Cds mette in campo Udinese e Napoli. Si ferma Juan Jesus

Per Udine possibili novità in difesa. Juan Jesus, ad esempio, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Al posto del brasiliano, serio candidato al forfait, è già pronto Ostigard, ormai da tempo avanti nelle gerarchie rispetto a Natan. Al suo fianco ci sarà Rrahmani con Meret in porta e Di Lorenzo a destra. A sinistra scalpita Mario Rui, anche se Olivera sta bene e con la Roma ha fornito risposte incoraggianti. Gollini sta per rientrare, ieri si è allenato in parte in gruppo. A centrocampo mancherà Zielinski, reduce da una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. Il 20 azzurro continua a svolgere terapie e sarà costretto a saltare la gara contro la sua ex squadra dopo aver vissuto già quella contro la Roma da bordocampo. Come per la difesa, anche a centrocampo pochi dubbi al momento sul sostituto, con Cajuste pronto a replicare la buona prova fornita coi giallorossi. Solo panchina, almeno all’inizio, per Traore, che non parte titolare dal 30 marzo contro l’Atalanta. Da allora, dopo una prova opaca durata un tempo, solo i pochi minuti di domenica con dispiacere misto a incredulità per la sostituzione diciannove minuti dopo il suo ingresso in campo nel secondo tempo. In attacco, a destra, Politano è destinato a completare il tridente, anche se Ngonge è tra quelli che scalpita di più. Per lui di sicuro spazio a gara in corso come contro la Roma.

Factory della Comunicazione

Fonte e grafici CdS