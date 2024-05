Campionato Primavera2 – Napoli-Ascoli: gli azzurrini vogliono raggiungere la tranquillità

Factory della Comunicazione

Campionato Primavera2 – Napoli-Ascoli è il match valido per la ventinovesima giornata del girone B del torneo cadetto riservato agli Under 19. Per partenopei, certi di partecipare ai playoff, è l’ultimo match tra le mura amiche della regular season, tuttavia non sarà facile dato che i marchigiani sono ancora in piena corsa playoff.

Qui Napoli

I ragazzi di Andrea Tedesco hanno fatto un girone di ritorno sensazionale; infatti in 13 partite sono riusciti ad ottenere 10 vittorie 2 sconfitte ed un pareggio. Gli azzurrini sono in serie positiva da sei turni, dove ottenuto cinque vittorie ed un pareggio, giunto nell’ultimo turno nel derby contro il Benevento. Per questo match il tecnico azzurro si affida al consueto 3-4-1-2 con Sorrentino in porta (in quanto Turi ancora infortunato), linea difensiva con Mazzone, D’Avino e D’Angelo. A centrocampo sugli esterni agiranno Malasomma e Di Lauro, mentre al centro spazio a Gioelli e Peluso. Russo supporterà le punte Vilardi e Vigliotti.

Qui Ascoli

La squadra bianconera è allenata da Cristian Ledesma, l’ex calciatore di Lecce, Lazio e della nazionale italiana ha condotto fin qui la squadra bianconera alla soglia dei playoff ed ora spera con una vittoria di tenere in auge questo obiettivo. Per battere il Napoli, si affiderà al classico 3-5-2 con Sciammarella in porta, difesa a tre con Gaffuri, Piermarini e Caucci. Sugli esterni si muoveranno Cosimi a destra e Cozzoli a sinistra, mentre al centro agiranno Del Moro, Lo Scalzo e Bondo. In attacco spazio a Tarantino (14 gol in stagione) e Deriu. Panchina per l’ex azzurro Solmonte, che fin qui ha realizzato 4 gol in stagione

Campionato Primavera2 – Napoli-Ascoli: probabili formazioni

NAPOLI (3-4-1-2): Sorrentino; Mazzone, D’Avino, D’Angelo; Malasomma, Peluso, Gioielli, Di Lauro; Russo, Vilardi, Vigliotti. All. Tedesco

ASCOLI (3-5-2): Sciammarella; Piermarini, Caucci, Gaffuri; Del Moro, Lo Scalzo, Bando, Cozzoli; Deriu, Tarantino, Lazzari. All. Ledesma.

Dove vedere il match

Il match tra le due compagini si giocherà allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, fischi d’inizio ore 14.30. Come ogni match del Campionato Primavera 2 non è prevista copertura televisiva

Fonte: ilcorriereazzurro.it