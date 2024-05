Udinese-Napoli sfida cruciale. Ne parla Pierpaolo Marino

Udinese-Napoli sarà una sfida dal sapore speciale per Pierpaolo Marino, ex Direttore Generale delle due squadre di Serie A. Grande conoscitore delle due piazze, il noto dirigente sportivo ha parlato della partita di lunedì ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre. “Il Napoli rischia molto, ad Udine? Sì, perché troverà un’Udinese motivatissima, disperata: avrà motivazioni di più immediata necessità rispetto agli azzurri”. “La quadra di Francesco Calzona – ha aggiunto Marino – deve lottare per un traguardo più a lunga gittata. Si deve andare in Conference League? Assolutamente sì, è un obiettivo che bisogna prefiggersi e tentare di centrare. Non dimenticate che un allenatore come José Mourinho, che ha vinto tanti ‘tituli’ , come li chiama lui, ha vissuto diversi anni di credibilità per aver vinto quella competizione a Roma: se è valso per la Roma, perché non potrebbe valere anche per il Napoli?”.

