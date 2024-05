Pecchia di nuovo in A, questa volta con il Parma

Fabio Pecchia non sarà più un avvocato di serie B. Da allenatore – laureato in giurisprudenza – ha conquistato la sua terza promozione con la terza squadra diversa: dopo Verona e Cremonese, ha vinto il campionato anche a Parma. Lo ha fatto al termine di una stagione dominata in lungo e in largo, dall’inizio alla fine. Ha brindato solo mercoledì sera con il pareggio di Bari, ma di fatto la promozione era già in tasca da un pezzo. Merito di un lavoro attento e ragionato. Aveva sfiorato il colpo grosso già nella passata stagione, ma quest’anno non ce ne è stato per nessuno. Una corsa da lepre, con le inseguitrici che hanno potuto solo fiutare le tracce. Ma nulla più.

