Ottaiano: “Nuovo allenatore? Non capisco questa frenesia dei tifosi nel volerlo annunciare”

“Magari il Napoli avesse messo in campo sempre la stessa determinazione vista con la Roma, forse staremmo parlando d’altro, avremmo una serenità differente nel parlare di qualificazione alla Champions. La Conference? Non credo che la partecipazione ad una coppa europea sia un fastidio, chiaramente dal punto di vista logistico qualcosa va ad incidere, certo se vinci è sempre un trofeo. L’unica preoccupazione “Sul nuovo tecnico – ha detto l’agente Fifa a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live –

Factory della Comunicazione

è che il Napoli ripiombi nell’apatia di cui parlava Calzona, i cui interventi in sala stampa mi hanno sconcertato: se continuamente sto dicendo che qualcuno è apatico, non capisco perché nelle ultime partite abbiano giocato sempre gli stessi. Futuro allenatore? Il presidente ha un ventaglio di ipotesi, non credo sia continuamente in contatto con tutti i tecnici di cui si parla, secondo me ha una sua priorità rispetto ad altri.

La cosa che non riesco a capire è la frenesia: ci sono Napoli, Juve, Milan, Fiorentina e Atalanta che non hanno ancora annunciato il nuovo tecnico, per cui le accuse di mancata operatività di De Laurentiis, in questo senso, non le condivido. Poi ovviamente, nel momento in cui si delineano le situazioni, andrà definito tutto anche brevemente. Mi sembra che sia eccessivo quando si tratta di “sparare sul pianista”, bisogna avere tempo, tutte le società che pensano di cambiare guida, stanno avendo contatti con altri tecnici”.