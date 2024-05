Napoli attenzione: “Chi deve salvarsi tira fuori l’impossibile”

Dino Fava Passaro, ex attaccante del Napoli e dell’Udinese, è intervenuto a 1 Football Club, programma condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio: “Udinese-Napoli è una gara che gli azzurri rischiano di affrontare sottogamba? Come fa a essere presa sottogamba una partita del genere, con l’Udinese che deve salvarsi a tutti i costi? Sarebbe assurdo… Quando una squadra deve salvarsi, tira fuori l’impossibile. Sarà una gara tosta per gli azzurri. Da ex calciatore dell’Udinese, spero possa salvarsi. Tuttavia, simpatizzo per il Napoli e, dunque, sono combattuto”.

E ancora: “L’assenza di calciatori italiani di livello, come i Calori e Di Natale di un tempo, può essere tra le cause della stagione deludente dei bianconeri? Sicuramente, anche se si è capito da anni che l’Udinese punta a costruire squadre in cui far crescere talenti da rivendere. Purtroppo, però, può capitare l’annata storta in cui non si riesce a valorizzare la squadra. È un momento di difficoltà a cui si deve trovare una soluzione. Con il cambio di allenatore si cerca una svolta, ma a cinque giornate dalla fine è davvero difficile”.

“Il caso Samardzic è stato gestito in modo discutibile, con una cessione che non si è mai concretizzata e il calciatore che non è stato valorizzato fino in fondo? E’ una domanda difficile… Non riesco a comprendere la strategia. Forse, possono averlo già venduto e non vogliono rischiare infortuni. Dall’esterno si può soltanto ipotizzare”