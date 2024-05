Manna, ancora legato alla Juve, è già in attività per il prossimo futuro in azzurro

Il Napoli sta guardando già al futuro, la fine del campionato si avvicina, e così l’inizio della nuova, e con essa dovrà essere rivoluzione. Uno dei protagonisti di questa sarà sicuramente l’arrivo di Giovanni Manna, nuovo ds partenopeo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Fatto sta che il Napoli è deciso, certo e anzi certissimo di aver individuato un grande obiettivo per regalare forza, qualità e personalità alla difesa e alla squadra. Per chiudere una volta per tutte la successione di Kim, in questa fase nel mirino dei tedeschi per una serie di prestazioni non proprio esaltanti con il Bayern – l’ultima contro il Real in Champions – ma solo un anno fa straordinario interprete del film scudetto. E così dopo una serie di scelte, strategie e scommesse sbagliate, e dopo aver deciso di attendere l’estate in occasione della sessione di gennaio così da non cadere in frettolose soluzioni orientate da uomini non più al centro o già esclusi dai progetti futuri (come Mazzarri), il club ha studiato il piano. Adl e il nuovo responsabile in pectore dell’area sportiva, Giovanni Manna, ancora formalmente legato alla Juve fino alla conclusione ormai vicina della stagione e dunque non ufficialmente al comando delle operazioni in attesa degli annunci. Questione di tempo. Ma gli indirizzi e la matrice cominciano a comparire”.

