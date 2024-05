Luis Alberto piace al Napoli: si pensa allo scambio

Piotr Zielinski sta vivendo la sua ottava stagione a Napoli, ma al termine della attuale annata calcistica approderà all’Inter. La società capitanata da Aurelio De Laurentiis si sta muovendo per cercare un sostituto. Nel mirino del club c’è sempre Georgiy Sudakov, 21enne stellina dello Shakhtar che però costa almeno 50 milioni. Perciò da qualche settimana, secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, è tornato prepotentemente in cima alla lista dei desideri azzurri Luis Alberto.

Napoli può essere il compromesso giusto tra il desiderio di tornare in Spagna e la voglia di lottare per qualcosa di grande in Italia. Luis Alberto ha rinnovato da poco e per Lotito è un asset troppo importante anche da piazzare sul mercato, per una plusvalenza e per avere liquidità per la prossima campagna acquisti. Ma il presidente della Lazio ha anche un desiderio per l’attacco della prossima stagione: Giovanni Simeone.

Il Cholito è in uscita dal Napoli e chissà che i mal di pancia di Luis Alberto, uniti al bisogno del Napoli, non possano far incrociare i destini dei due. Ipotesi di lavoro da non trascurare, anche se al momento le cose viaggiano su binari separati. Luis Alberto, però, è da tempo un pallino del Napoli e mai come stavolta l’infatuazione potrebbe trasformarsi in trattativa vera e propria.