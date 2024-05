IL RETRSOSCENA – “Sarò con te”, ieri la prima con tutti i protagonisti, ma non doveva essere così

La prima del film scudetto del Napoli “Sarò con te” è andata in scena ieri sera la Metropolitan della città partenopea. C’erano tutti, ma proprio tutti, anche se all’inizio non doveva essere così, come racconta il Corriere dello Sport. “Per la verità, prima di arrivare alla celebrazione dei campioni d’Italia 2022-2023 c’è stato un backstage un po’ thrilling e a tratti romanzesco: la squadra inizialmente non avrebbe dovuto partecipare. E così è stato fino a mercoledì. Ma che senso avrebbe avuto l’anteprima del film senza i protagonisti? Ci pensa anche Spalletti: e così il signor ct della Nazionale, una volta appreso dell’assenza dei giocatori, da membro e leader del gruppo decide di non intervenire. E non per uno sgarbo: o tutti o nessuno, è l’anima di una squadra vera. I giocatori, però, hanno voglia di esserci. Vogliono godere di questa pellicola che, come sottolinea il regista, è destinata a restare nella storia di Napoli. È la loro serata. E prima dell’allenamento esprimono il desiderio comune: esaudito, andiamo, lo spettacolo comincia. Con Spalletti, certo: quando lo avvertono del cambio di programma, cioè della presenza della squadra, parte dalla Toscana e torna in città. E come lui anche i membri del vecchio staff, ora tutti con l’Italia. Sarò con te. Fino alla fine. «Non mi stancherò mai di guardare la bellezza che questi ragazzi hanno fatto: perché si sa bene che i protagonisti di quello che è successo sono loro», dice il ct. Il regista, invece, opta per lui: «Ha sbagliato. Si vede sempre che i protagonisti sono i calciatori. Se questo docufilm dovesse gareggiare per gli Oscar, gli attori protagonisti sarebbero loro». I pochi tifosi presenti urlano il suo nome. Lui è felice. E fila dentro. «Speriamo che vi piaccia questo film», dice De Laurentiis introducendo la proiezione. «Ma del resto non può non piacervi: decreta una cavalcata attesa da 33 anni»”.

