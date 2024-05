Il Mattino – Nuovo allenatore, ADL gioca su più tavoli: due nomi tornano alla ribalta

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sulla questione nuovo allenatore in casa Napoli:

Factory della Comunicazione

“Aurelio De Laurentiis gioca su più tavoli, tiene in mano un importante poker di nomi per la panchina del Napoli e scarta anche una carta per non dare l’impressione di essere già… servito. Che siano tutti assi nella mente, nella manica (e magari anche nella tasca) del patron – oltre che oggettivamente allenatori di spessore – è fuori discussione.

Adesso però bisogna capire a quale figura intende indirizzare le sue maggiori attenzioni per affidargli la ricostruzione della squadra del futuro. E come un abile “mazziere”, il patron della Filmauro continua a cambiare e ricambiare posizioni e preferenze di ogni identikit anche in funzione di tanti fattori che sono ancora in gioco. In tutti i sensi.

Si va dalla speranza qualificazione ad una competizione europea per l’anno prossimo agli impegni che ancora vedono protagonisti alcuni dei profili sondati dal Napoli. La posta in palio, del resto, è alta. Altissima. Nel piatto c’è il riscatto del club dopo una stagione fallimentare che si sta avviando mestamente alla conclusione ed una campagna acquisti (e cessioni) da far partire anche a seconda delle indicazioni e del credo del nuovo nocchiero.