“E’ Conte ad aver messo in stand by il Napoli e non il contrario”

Il Napoli di Calzona si sta preparando alla partita di lunedì in trasferta ad Udine contro gli uomini di Cannavaro. In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, Radio24 e Panorama, dove ha parlato del periodo che sta attraversando il Napoli:

“Quest’anno non è andato bene nulla al Napoli, ha vissuto una stagione con tanti errori, uno più grave dell’altro.

Anche il Bari in crollo come il Napoli?

Non è un caso, anche se conosco poco la realtà barese. In linea di massima, hanno vissuto un calo parallelo a quello del Napoli, anche se i punti di partenza delle due società erano agli antipodi. Non trovo analogie ulteriori a queste. A breve le norme renderanno impossibile le multiproprietà e questo è un bene per il nostro calcio.

Conte in stand by dal Napoli?

Io ribalterei il ragionamento, è lui aver messo in stand by il Napoli e non il contrario. Sta ragionando sul suo futuro, anche perché ci saranno tanti cambiamenti sulle panchina dei top club europei. Quelle del Bayern e dello United saranno libere, il Napoli non è paragonabile a queste realtà con tutte il rispetto. De Laurentiis starà già lavorando ad un piano B molto solido e avanzato, così da essere pronto quando Conte darà il suo no ufficiale. Se poi mi chiedete di Pioli, dico solo che sarebbe perfetto.

Il Napoli è tornato indietro come dimensione di società. Si è persa l’occasione di strutturare la dirigenza come un top club, sia per gerarchie che per ricavi”.