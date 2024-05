Dal Torino temperamento, marcatura e potenziale offensivo: Alessandro Buongiorno

Il Napoli è già attivo sul mercato per la prossima stagione, e così i nomi in lista sono tanti, ed uno che si trova in pole in queste settimane è quello del capitano del Torino, Alessandro Buongiorno, come riporta il Corriere dello Sport. “Buongiorno, dicevamo, è il centrale buono per tutte le stagioni: difesa a tre e a quattro, temperamento, marcatura e potenziale offensivo (3 gol in campionato). Non è a caso il capitano del Torino e neanche a caso aspira legittimamente a disputare il prossimo Europeo con la Nazionale di Spalletti: 190 centimetri, 25 anni da festeggiare il 6 giugno, il dominio del gioco aereo e anche notevoli rapidità ed esplosività atletica, come parso chiaramente nell’ultimo confronto con Osimhen al Maradona, un centravanti che sa essere scheggia e uragano pure nelle giornate non esattamente di grazia. Il Napoli, per lui, è pronto a spingersi oltre, a investire, a scommettere a occhi chiusi: l’offerta da 35 milioni più 5 di bonus, totale 40, è la firma in calce alle intenzioni”.

