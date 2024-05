Calcio femminile – Il punto sulla settima giornata: risultati, classifica e prossimo turno della serie A

Factory della Comunicazione

Serie A Femminile si è conclusa la settima giornata, giocata eccezionalmente di mercoledì primo maggio. Il turno infrasettimanale decreta anche l’ultima squadra che andrà in Champions, mentre tiene viva ancora la lotta per il penultimo posto.

Le gare della poule scudetto

Inter-Fiorentina 2-2: (40’ rig. Magull (I), 48’ Bonfantini (I), 50’ Severini e 90’ + 5′ rig. Boquete). Un pareggio dal sapore di Champions per la Fiorentina, che sotto di due gol pareggia all’ultimo secondo grazie ad un rigore di Boquete. Ad aprire le marcature è stato un rigore di Magull, Bonfantini ha raddoppiato per l’Inter, mentre per la Fiorentina in rete l’ex Napoli Femminile, Emma Severini, e come detto Boquete.

Sassuolo-Roma 5-6 (5′ e 11′ Giacinti, 19′ Giugliano, 23′ Clelland (S), 47′ Glionna, 60′ Sabatino (S), 62′ Viens, 75′ Kullashi (S), 76′ Clelland (S), 77′ Monterubbiano (S), 80′ Feiersinger). Pirotecnico 5-6 tra Sassuolo e Roma. Le giallorosse fresche bis campionesse d’Italia festeggiano il secondo scudetto consecutivo con una partita al cardiopalma. Nel primo tempo, una doppietta di Giacenti ed una rete di Giugliano portano le giallorosse sullo 0-3 ma non ci sta Clelland e fissa il punteggia sull’1-3. Nella ripresa Glionna rimette subito le cose in chiaro segnando la rete del 1-4. Sabatino poco dopo segna la rete del 2-4 ma Viens poco fa 2-5. La Roma si rilassa ed in 3 minuti il Sassuolo pareggia: Kullashi prima, Clelland poi ed infine Monterubbiano portano il punteggio sul 5-5. Il pareggio dura poco; poiché all’80’ Feiersinger segna il definitivo 5-6.

Serie A Femminile: la classifica della poule scudetto

Roma 64

Juventus 50

Fiorentina 42

Inter 34

Sassuolo 33.

Tutto deciso per quello che concerne la poule scudetto: la Roma è campionessa d’Italia, mentre Juventus, Fiorentina e Roma stessa sono qualificate alla prossima Champiions League.

Serie A Femminile: le gare della poule salvezza

Pomigliano Femminile-Milan 2-2 (4’ Mesjasz (M), 51’Mesjasz (M), 72’ Szymanowski, 87’ Rabot): La riprende Rabot all’87’. Le pantere pareggiano nei minuto finale dopo che Mesjasz e Mesjasz avevano portato in vantaggio di due gol il Milan, mentre Szymanowski aveva accorciato le distanze.

Como Femminile-Sampdoria 3-1 (17′ rig. Kajan, 46′ Karlernäs, 47′ Baldi (S), 69′ Kalernäs): Vince il Como, con Kajan che sugli sviluppi di un rigore segna il primo ed unico gol del primo tempo. Nella ripresa pronti via e Karlernas raddoppia, neanche un giro di lancette dopo Baldi accorcia le distanza ma a 21 dalla fine una doppietta di Karlenas fissa il punteggio sul 3-1.

La classifica della poule salvezza

Milan 34

FC Como Femminile 29

Sampdoria 25

Napoli Femminile 12

Pomigliano Femminile 9.

Tutte salve tranne Napoli Femminile e Pomigliano, saranno loro a contendersi un posto negli spareggi e l’altro direttamente in B. Le pantere accorciano sulle tartarughe ed in queste ultime giornate sarà lotta vera.

Serie A Femminile: il prossimo turno

Neanche il tempo di metabolizzare questo turno infrasettimanale, che le squadre rientreranno già in campo. Per la poule scudetto riposa il Sassuolo, mentre scenderanno in campo Roma-Inter domenica alle 12.30 e Fiorentina-Juve lunedì alle 18.00. Per la poule salvezza c’è il derby lombardo Milan-Como domenica alle 15, mentre alle 12.30 il Napoli Femminile, approfittando della sosta del Pomigliano, cercherà punti in ottica penultimo posto in casa della Sampdoria.

Fonte: ilcorrierreazzurro.it