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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 37° giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 37ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma domenica 5 maggio.

 

Factory della Comunicazione

BRESCIA – LECCO    h. 15.00

DI MARCO

VIGILE – BELSANTI

IV:      CATANZARO

VAR:     DI MARTINO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR:      MIELE (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

 

CITTADELLA – BARI    h. 15.00

MARIANI

BINDONI – VALERIANI

IV:      GANGI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DI VUOLO

 

COSENZA – SPEZIA    h. 15.00

SACCHI

DEL GIOVANE – RICCI

IV:       CASTELLONE

VAR:      MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:       MINELLI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

MODENA – COMO    h. 15.00

ZUFFERLI

COLAROSSI – VECCHI

IV:     IACOBELLIS

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     COLLU

 

PALERMO – ASCOLI    h. 15.00

DI BELLO

CECCON – POLITI

IV:      MILONE

VAR:     PATERNA (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:     MUTO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

 

PARMA – CREMONESE     h. 15.00

GUALTIERI

SEVERINO – CEOLIN

IV:     LUONGO

VAR:     MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:      PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

 

PISA – SUDTIROL     h. 15.00

MARESCA

CAPALDO – SCARPA M.

IV:     DI REDA

VAR:     GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:     BARONI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

 

SAMPDORIA – REGGIANA     h. 15.00

MASSIMI (foto)

ROSSI M. – CAVALLINA

IV:     GIANQUINTO

VAR:      NASCA

AVAR:       BONACINA

 

TERNANA – CATANZARO    h. 15.00

FOURNEAU

PALERMO – CIPRIANI

IV:       CANCI

VAR:      MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:      PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

 

VENEZIA – FERALPISALO’    h. 15.00

FABBRI

COSTANZO – PASSERI

IV:    RESTALDO

VAR:     MANGANIELLO

AVAR:      LONGO S.

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