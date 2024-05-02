Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 37° giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 37ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma domenica 5 maggio.
BRESCIA – LECCO h. 15.00
DI MARCO
VIGILE – BELSANTI
IV: CATANZARO
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
AVAR: MIELE (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
CITTADELLA – BARI h. 15.00
MARIANI
BINDONI – VALERIANI
IV: GANGI
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI VUOLO
COSENZA – SPEZIA h. 15.00
SACCHI
DEL GIOVANE – RICCI
IV: CASTELLONE
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: MINELLI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
MODENA – COMO h. 15.00
ZUFFERLI
COLAROSSI – VECCHI
IV: IACOBELLIS
VAR: PEZZUTO
AVAR: COLLU
PALERMO – ASCOLI h. 15.00
DI BELLO
CECCON – POLITI
IV: MILONE
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
PARMA – CREMONESE h. 15.00
GUALTIERI
SEVERINO – CEOLIN
IV: LUONGO
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
PISA – SUDTIROL h. 15.00
MARESCA
CAPALDO – SCARPA M.
IV: DI REDA
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
SAMPDORIA – REGGIANA h. 15.00
MASSIMI (foto)
ROSSI M. – CAVALLINA
IV: GIANQUINTO
VAR: NASCA
AVAR: BONACINA
TERNANA – CATANZARO h. 15.00
FOURNEAU
PALERMO – CIPRIANI
IV: CANCI
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
VENEZIA – FERALPISALO’ h. 15.00
FABBRI
COSTANZO – PASSERI
IV: RESTALDO
VAR: MANGANIELLO
AVAR: LONGO S.