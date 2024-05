Simeone, Comune di Napoli: “Possibile il Centro Sportivo a Bagnoli, ma per lo stadio occorre riqualificare il Maradona”

“Su Bagnoli l’ipotesi più percorribile potrebbe essere quella che il Napoli vi realizzi un centro sportivo. Andrebbe capito, però, cosa vuole fare e quanto vuole investire la SSC Napoli. C’è grande attenzione, c’è grandissima disponibilità, ovviamente – ha detto il presidente della Commissione Trasporti e Infrastrutture del Comune di Napoli, Nino Simeone, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – però ci sono anche altri partner, altri interlocutori, istituzionali e privati, che hanno interesse su quell’area. Per la costruzione dello stadio lì non ci sono le condizioni, per problemi paesaggistici e ambientali. Era una visione. Ora bisogna concentrarsi sulla riqualificazione del Diego Armando Maradona soprattutto per offrire a Napoli una sede per gli Europei. Per la bonifica di Bagnoli sono stati sbloccati dal Governo 1,2mld di euro che è tanta roba. Fino ad oggi – negli ultimi 10-15 anni – non più di 500mln. Adesso la bonifica delle aree a terra, prevista in 4 anni, prevede infrastrutture stradali, sottoservizi, soprattutto il collettore fognario del Vallone di S. Antonio, importantissimo per la città, e poi la riqualificazione del parco urbano. Poi ci sono anche progetti privati per costruire abitazioni che poi è il vero sogno dei napoletani: riqualificare l’area restituendola alla città con insediamenti abitativi degni di questo nome, con alberghi. Insomma, riportare ai vecchi fasti una zona splendida come Bagnoli. In merito ai parcheggiatori abusivi e al calmierare i prezzi delle strutture autorizzate, io ho portato il problema anche all’attenzione del Prefetto, c’è la questione del libero mercato. Quindi non ci sono leggi, nemmeno a livello comunale, che possano imporre un comportamento più corretto ai proprietari delle strutture autorizzate. Paradossalmente potrebbe costare di più il parcheggio dell’auto che il biglietto della partita. Io ho provato ad affrontare l’argomento ma c’è questa legge che tutela i privati, le libere imprese sulla questione dei prezzi. L’unica cosa che noi potremmo fare come Amministrazione cittadina è il controllo per vedere se questi garage siano tutti a norma e regola. Anche perché molte di queste attività commerciali, e questo è grave, utilizzano le strisce blu adiacenti ai garage. Questo non deve accadere e su questo c’è una grande attenzione. Ai vigili urbani possiamo chiedere tutto ma non possiamo chiedere di non far prelevare le auto in sosta vietata. Quando faremo i lavori di riqualificazione dello stadio Maradona sarebbe importante fare un’area di sosta ad hoc, anche sotterranea”.

