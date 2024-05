“Napoli, annata storta in cui tutti hanno patito. ADL deve farsi da parte per il bene della squadra”

Gennaro Scarlato, doppio ex di Udinese e Napoli, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club degli azzurri, attesi proprio dalla sfida ai bianconeri friulani in programma lunedì 6 maggio.

È stato presentato fil film dello scudetto nella conferenza di questa mattina. Fa effetto vedere quante cose siano cambiate. Sembra un Napoli che non ha più nulla da chiedere a questo campionato…

“La squadra è distante anche dalla Conference. Si potrebbe puntare alla qualificazione con un filotto di vittorie che si sta auspicando, ormai, da tempo. La squadra ha patito l’assenza del solo Kim, ma è un’annata storta e ne hanno pagato le conseguenze tutti”.

Antonio Conte potrebbe risollevare il Napoli?

“Parlo per sentito dire. Il presidente cerca di intervenire in alcune situazioni durante l’anno ma, se viene un tecnico come Conte o Gasperini, si presume abbia compreso l’errore commesso e si faccia un po’ da parte per il bene della squadra”.

Conte sarebbe garanzia di gestione diversa?

“Esattamente. È un allenatore che non devo descrivere io. Ha vinto quasi dappertutto, riesce ad incidere in maniera netta su un calciatore”.

Ci sono davvero chance di vedere questo tipo di allenatori a Napoli? L’arrivo di un tecnico così vorrebbe dire che a cambiare dovrebbe essere tutto il modello gestionale.

“Me lo auguro. Quest’anno, la situazione è stata palese. Con l‘addio di Giuntoli e Spalletti si sono persi punti di riferimento, la squadra è stata in balìa. Tuttavia, ho dei dubbi. In questi anni, non sono mai arrivati i nomi che sono comparsi sui giornali…”.

Ci sono davvero chance, dunque, di vedere il tecnico leccese in azzurro?

“Non saprei. Ha un contratto abbastanza oneroso. Sarebbe una svolta, così come Gasperini. Ci vuole un allenatore dal carattere forte, che vada anche in contrasto con la società ma che detti la linea da seguire”.