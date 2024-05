Luciano Marangon: “Sì, Kim ha giocato male, ma è da top club!”

“In questi ultimi 15 anni il Napoli ha avuto tra gli più allenatori bravi che ci sono in giro– ha detto l’ex terzino del Napoli, Luciano Marangon, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – e quindi non sempre basta il nome, anche se gli allenatori che sento accostati al club per il futuro sono tutti professionisti che potrebbero varare il nuovo corso. Il punto è un altro: se il presidente vuole essere la primadonna come sempre avrà difficoltà con qualsiasi allenatore decida di assumere. Conte se non ha garanzie firmate che avrà il potere assoluto sull’area tecnica sarà difficile che accetti. Per questo è un bel rebus capire chi sarà il prescelto, perché non è facile interpretare le decisioni di De Laurentiis. Lo abbiamo capito tutti come è fatto, come del resto è stato chiaro che Spalletti non è rimasto a difendere lo scudetto innanzitutto per colpa del presidente. Nessuno invece, per il futuro, parla di Sarri: è un allenatore capace, abituato a non avere tutti fenomeni in squadra, chissà che non sia lui il nuovo tecnico del Napoli…

Kim deludente col Bayern? Ha giocato male, ma è assolutamente in difensore da grande squadra. C’è da capire, stando dentro alle situazioni, perché non ha reso come al Napoli. Ma non si possono discutere le sue doti”.

