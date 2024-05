“La difesa del Napoli difetta in velocità. Cajuste è carente a livello caratteriale. Koulibaly al Napoli solo in una circostanza”

Dai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Bruno Satin, agente sportivo, ed ex agente di Kalidou Koulibaly. Di seguito un estratto dell’intervista.

“La difesa del Napoli? Non voglio dire che la colpa è solo di questo reparto o dei centrali difensivi, perché una squadra di calcio dipende da tantissime cose. Quest’anno nel Napoli ognuno fa meno sforzi e concedono più gol. Manca la velocità che aveva Koulibaly prima e Kim poi perché non permettono alla squadra di giocare con la difesa alta come potrebbe volere un allenatore. Bisogna adattarsi alle caratteristiche dei giocatori che hanno anche perché la rosa del Napoli è competitiva.

Cajuste? È un ragazzo con delle doti importanti ma, secondo me, gli manca un po’ di personalità. Quando arrivi in uno spogliatoio come quello del Napoli non è lo stesso del Reims, devi dimostrare un certo carattere per poter avere più possibilità. Bisogna considerare che per certi calciatori c’è bisogno di qualche mese di adattamento al campionato italiano. Per Kalidou il periodo con Benitez è stato molto importante, gli è servito per adattarsi.

Osimhen al PSG? È un nome che esce sempre come possibilità perché si sa della sua clausola e di centravanti del suo livello non ce ne sono tanti in giro. I parigini quest’anno perderanno Mbappe. Anche il Chelsea potrebbe pensare ad Osimhen, ma secondo me sono orientati su altri profili come Gyokeres.

Vedremo se Mbappè andrà al Real Madrid e come giocheranno vista l’abbondanza che c’è lì davanti.

Un ritorno di Koulibaly al Napoli? Dipende, se decidesse, per amore della piazza, di giocare gratis potrebbe anche tornare. Ha un legame fortissimo con la città e con questo club. Comunque non mi sembra una possibilità reale”

Fonte: Radio CRC