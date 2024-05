“Conte e Gasperini perfetti per il Napoli”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Thomas Manfredini, ex calciatore allenato sia da Conte che da Gasperini.

“Conte e Gasperini sono dei grandi allenatori ma in questo momento sarebbero perfetti per un Napoli che fatto veramente male. Arriverebbero in un contesto dove c’è bisogno di ripartire e loro sarebbero due generali ideali per questo momento storico del Napoli.

Nella mia carriera ho lavorato anche con Spalletti che è un allenatore, così come Conte e Gasperini, che mette al primo posto il rispetto. Il rispetto del gruppo, delle idee e il rispetto del professionismo. Conte e Gasperini servono per dare una raddrizzata a questi calciatori. Qualcosa deve esserci stato perché è troppo strano vincere un campionato come l’anno scorso e poi avere un tracollo così.

Somiglianze tra loro due?

Oltre alla preparazione atletica ti danno un step in più a livello mentale. Hanno qualcosa all’interno dell’allenamento di maniacale, riescono a tenerti al 100% e quindi per me la loro forza è quel qualcosa in più nel tirare fuori il meglio da ogni calciatore.”