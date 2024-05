CdS – Parigi è bellissima, ma Osimhen sogna la Premier

Victor Osimhen è uno dei sicuri partenti del prossimo mercato estivo del Napoli, ed in pole per lui c’è il PSG, anche se il sogno dell’attaccante azzurro resta la Premier League, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Parigi è bellissima, il Psg è fortissimo, ricchissimo e in Francia domina da anni, ma il sogno di Osi, si sa, è quello di giocare in Premier League. Piace, eccome se piace anche in Inghilterra, dove tra le pretendenti s’è aggiunto anche il Liverpool. Dopo il fallimentare quarto di finale d’Europa League contro l’Atalanta e un titolo praticamente sfumato, visti gli ultimi risultati in campionato, i tifosi hanno iniziato a prendersela seriamente con l’uruguaiano Darwin Nuñez, il centravanti uruguaiano dei Reds. A Liverpool è vietato sbagliare e uno come il nigeriano, pensano dalle parti di Anfield, può fare al caso loro per il dopo Klopp. Alla finestra restano anche Arsenal, Manchester United e soprattutto il Chelsea, che però non giocherà la Champions e al momento ha un’altra priorità, dettata dai parametri della lega inglese: vendere per 100 milioni entro giugno, altrimenti addio spese folli. E per Osi, non c’è margine di trattativa, non si va sotto i 130”.

Factory della Comunicazione