Calcio femminile – Pomigliano-Milan: infrasettimanale della 7ma giornata della poule salvezza

Pomigliano-Milan apre la settima giornata della poule salvezza, un match importante per le pantere, che approfittando della sosta del Napoli Femminile potrebbe risucchiare punti in chiave penultimo posto.

Factory della Comunicazione

Qui Pomigliano

Dopo il pareggio allo scadere contro la Sampdoria, le pantere cercano riscattano dinanzi al pubblico amico. Roberto Carranante per questo match conta di recuperare qualche giocatrice, che fin qui non ha avuto a disposizione. Tuttavia, anche per questo match si affida all’ormai collaudato 4-3-3 con Gavillet in porta, difesa a quattro con Harvey a destra, Caiazza ed Apicella al centro ed a sinistra Fusini. A centrocampo Rabot sarà il fulcro del gioco, mentre Di Giammarino e Novellino si muoveranno ai suoi lati come frangiflutti, In attacco Ferrario e Szymanowski agiranno alle spalle della punta Arcangeli.

Qui Milan

Dopo una regular season al di sotto delle aspettative, che ha portato il Milan a disputare la poule e all’esonero del tecnico Ganz, le rossonere stanno disputando la seconda parte di stagione in linea con le aspettative. Paradossalmente, le rossonere potrebbero chiudere la stagione con più punti rispetto ad alcune squadre che disputano la poule scudetto. Dopo aver osservato il turno di riposo, mister Corti si affida alle calciatrici che fin qui gli hanno dato maggiori garanzie, anche se dovrà rinunciare a capitan Bergamaschi. Il 4-3-3 di partenza prevede Giuliani in porta, difesa a quattro con Guagni (a destra), al centro il duo Piga-Mesjasz ed infine Fusetti (al posto di Bergamaschi a sinistra). A centrocampo agirà il terzetto composto da Cernoia, Vigilucci e Dubacova, infine in attacco spazio al tridente Laurent-Asllani-Domping.

Probabili Formazioni di Pomigliano-Milan

Pomigliano Femminile: Gavillet, Harvey, Ciazza, Apicella, Fusini; Rabot, Di Giammarino, Novellino; Ferrario, Szymanowski, Arcangeli. All: Roberto Carannante.

Milan: Giuliani; Guagni, Piga, Mesjasz, Fusetti; Cernoia, Vigilucci, Dubcová; Dompig, Asllani, Laurent. All.: Corti.

Dove vedere il match

Il match tra le compagini si giocherà il primo maggio alle ore 12.30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre Del Greco. Chiunque non potrà recarsi allo stadio potrà assistere al match attraverso Dazn.

Tratto da ilcorriereazzurro.it