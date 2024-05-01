Borussia Dortmund- PSG formazioni ufficiali
Alle 21 andrà in scena l’andata delle semifinali di Champions League tra Borussia Dortmund e Psg. Terzic si affida alla rapidità di Sancho, mentre Luis Enrique al solito Mbappe.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic.
PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.