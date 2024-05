Avversario per 90 minuti, nemico mai: la partita del cuore di Fabio Cannavaro

Non può certo sentirsi un nemico, povero Fabio Cannavaro. Ma lunedì dovrà pensare solo a se stesso, a conquistare quei tre punti che servono alla “sua” Udinese per continuare a lottare per non retrocedere.

Factory della Comunicazione

E’ un pezzo di cuore che lotterà contro tutto il resto, sentimento e ragione. Per 13 anni ha sognato di conquistare lo scudetto con il Napoli, ne ha in bacheca solo uno, da raccattapalle.

Avrebbe fatto carte false quest’anno per dare una mano alla rinascita degli azzurri ma mai De Laurentiis ha pensato a lui in questi mesi di crisi nera. Ora per 90 minuti, i Cannavaro non potranno che tifare contro il Napoli.

Poche altre volte gli era capitato di affrontare gli azzurri ma mai da quando ha iniziato la sua nuova avventura da allenatore.

Fonte: Il Mattino