“A Napoli ha fatto bene chi la considerava sublimazione della carriera”

“Conte, Gasperini, Pioli qual è il profilo giusto per ripartire per il Napoli? Tutti grandi allenatori perfettamente idonei per una piazza come Napoli. Ho una leggera preferenza – ha detto l’ex dg di Napoli, Milan, Inter e Juventus, Marco Fassone, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live –per Gasperini che merita per quanto fatto a Bergamo un salto di qualità. Può infiammare Napoli, far giocare la squadra in modo appassionante, valorizzando giovani, è aziendalista, ed inoltre finì nel mirino di De Laurentiis già anni fa. Conte sarebbe sterzata più evidente? Conte non ammette ingerenze ma neanche Gasperini. Conte è uno degli allenatori più forti nel panorama internazionale. Chi ha fatto molto bene a Napoli sono stati allenatori non già vincenti e affermati ma allenatori che consideravano Napoli la sublimazione della propria carriera, cosa che al momento cerca Gasperini, per il quale il Napoli rappresenterebbe l’apice di una carriera fantastica. Per questo lo ritengo leggermente più adatto al Napoli.

Stadio Napoli a Bagnoli impossibile legalmente? Premetto che non conosco bene le carte quindi rischierei di non dire cose esatte. Apprezzo che De Laurentiis dopo tanti anni desideri dare una casa al Napoli e abbia preso il pallino dello stadio. Se si riesce a lavorare sullo stadio esistente, per me è meglio: l’ho fatto anche a Torino e Milano. Se a Napoli c’è questa possibilità di trasformare il Maradona in un grande stadio, credo sarebbe la soluzione ideale. Se questa possibilità non c’è, allora De Laurentiis fa bene a guardarsi attorno per cercare una soluzione alternativa. Un mio ritorno a Napoli o nei club calcistici? Devo dire che mi manca il calcio, l’operatività e tutto il resto, mai dire mai nella vita. Sono stato in effetti l’ultimo dg ‘sportivo’ del Napoli, ma solo perché dopo queste incombenze sono state perfettamente gestite da De Laurentiis”.

Factory della Comunicazione