Sky – Conte, Pioli, Gasperini e Italiano, la situazione in ottica Napoli

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, e tra le altre cose si è soffermato sulla situazione dei sondaggi per il nuovo allenatore del Napoli.

Factory della Comunicazione

“Sostituzione Traore-Ostigard ha trasmesso paura alla squadra? Non credo, poi i meccanismi psicologici sono difficili da immaginare. L’intenzione era quella di blindare il vantaggio, ma non si è realizzata. Contro la Roma, il Napoli è stato generoso ma non è stato bravo a gestire il risultato, Calzona ci ha provato ma non ci è riuscito.