Perinetti: “Conte? Ho sentito la famiglia e posso dirvi una cosa. Sul futuro a Napoli…”

Il direttore tecnico dell’Avellino, Giorgio Perinetti, ha parlato a 1 Station Radio del futuro di Antonio Conte:

“Conte farà tutte le valutazioni del caso. Antonio non fa mai scelte di pancia, si aspetta che gli accordi vengano mantenuti e preferisce che non sia toccato il proprio lavoro. Di Conte si parla sempre in maniera sbagliata. Conte ha sempre costruito, come alla Juventus.

Un tecnico che crea valore e che partecipa alla costruzione della squadra. Con lui i calciatori non possono scherzare, propone sempre un lavoro molto impegnativo. Parliamo di un tecnico che è un valore aggiunto per la propria squadra. Ovunque andrà, farà bene. È un condottiero, vuole chiarezza dalla società. Queste sono doti di un allenatore che si pone sempre l’obiettivo di vincere”.

“Ho sentito la famiglia Conte molto vicina a me in questo periodo difficile. Tuttavia, sui temi come quello in esame preferisco non sollecitarlo. È una persona che, eventualmente, sceglie di immergersi in una realtà in modo molto riservato. Dunque, non abbiamo toccato questo argomento. Penso, in una mia riflessione, che Napoli sia la piazza ideale per Conte. Antonio vive il calcio con molta passione, come i tifosi azzurri”.