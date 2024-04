De Pauli: “Dovbyk sarebbe un bel colpo, ma il Girona spara alto…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea De Pauli, corrispondente Spagna Corriere dello Sport

“Kvaratskhelia piace a tutte le squadre, è fortissimo. Credo che a Madrid non ne abbiano bisogno, lo vedo non urgente come soluzione per il Real Madrid. Anche per il Barcellona non la vedo così semplice. Kvara costa tanto e il Barcellona non ha soldi in abbondanza. Credo sia molto più percorribile la situazione riguardante Lobotka perché il Barcellona non ha mai sostituito Busquets.

Dovbyk al Napoli? Sarebbe un bel colpo. È il capocannoniere attuale della Liga. Sà fare tutto, fa reparto. Quello con Dzeko potrebbe essere un paragone azzeccato. Il Girona ha avuto un passaggio a vuoto durante questa stagione che è coinciso con uno stop di Dovbyk. Potrebbe essere un’ottima soluzione, ma il Girona fa parte dell’universo Manchester City, quindi si parla di cifre molto importanti anche se inferiori a quelle che il Napoli dovrebbe incassare per Osimhen.

I media locali dicono che l’agente di Kvaratskhelia stia facendo un po’ di tattica per avere un contratto migliore. Credo che a Barcellona proveranno prima a coprire altre lacune.

So che il Napoli sta guardando anche in Serie B italiana, nel Como in particolare. Parliamo di un giocatore che potrebbe fare al caso del Napoli, ma adesso mi sfugge il suo nome.

Santi Gimenez oltre ad avere qualità ha anche carattere e potrebbe essere un profilo molto interessante per il Napoli.”