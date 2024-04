CdS – Il Napoli riparte dal “Piano E”, dopo aver sprecato quello A, B, C e pure D

Il Napoli ha ancora quattro partite da giocare, e dopo aver sprecato tanto in questa infausta stagione, dovrà dimostrare almeno nel finale, che qualcosa è ancora recuperabile, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Napoli milionario ma povero di punti, contro la Roma: gran bella prestazione, ha ragione Calzona a dire che avrebbe meritato di più, ma cosa vuoi, la stagione è quella che è e per finire ci si mettono anche le congiunzioni astrali. La bella figura di domenica, però, resta. Ed è la base dalla quale ripartire, per l’ennesima volta, facciamo anche l’ultima: mancano quattro giornate alla fine del campionato e non c’è davvero più il tempo materiale per costruire un altro piano E – come Europa – dopo aver sprecato quello A, il B, il C e pure il D. Dall’analisi logica di una partita illogica, tra l’altro, Calzona ha tirato fuori un concetto che va sottolineato: il Napoli deve vincere sempre per guardare dritto in faccia una coppa nella prossima stagione e può riuscirci se giocherà come contro Dybala e compañeros. Aggressivo, reattivo, sangue caldo e fuoco negli occhi: una squadra vera, raramente ammirata di recente”.

Factory della Comunicazione