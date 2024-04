Serie A, Genoa-Cagliari 3-0: i liguri festeggiano la salvezza, sardi in giornata no

Si conclude 3-0 il monday night del Ferraris tra Genoa e Cagliari. Un successo netto e mai in discussione per i ragazzi di Gilardino – prossimo al rinnovo di contratto – che festeggiano la conquista della salvezza davanti al proprio pubblico dopo un ottimo campionato, col rendimento attuale che potrà essere ulteriormente migliorato nelle ultime quattro giornate.

I liguri approcciano al meglio e passano in vantaggio al 17′ con Thorsby, bravo a raccogliere un cross di Sabelli dalla fascia destra ed anticipare Hatzidiakos con Scuffet che non può nulla. Dieci minuti e arriva il raddoppio: Badelj avvia l’azione trovando libero Vasquez che la mette dietro per l’inserimento a rimorchio di Frendrup, il cui destro a giro non lascia scampo al portiere ospite.

Factory della Comunicazione

Nella ripresa il copione non muta, pur abbassandosi i ritmi. Padroni di casa vicini al tris con Thorsby e De Winter, ma a chiudere definitivamente i giochi al minuto 63 ci pensa Albert Gudmundsson, servito alla perfezione da Frendrup che approfitta di un errore in fase d’impostazione di Obert. Nel finale le due squadre vanno vicine alla rete, ma il risultato non cambia più. Genoa a quota 42, Cagliari indietro di dieci lunghezze: per Ranieri e i suoi, attesi dallo scontro diretto in casa contro il Lecce, ci sarà ancora da sudare per guadagnare la permanenza in Serie A.

Di seguito il tabellino del match (fonte calciomercato.com):

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez (29′ st Cittadini); Sabelli (19′ st Spence), Thorsby, Badelj (19′ st Bohinen), Frendrup, Martin (19′ st Haps); Gudmundsson (33′ st Vitinha), Retegui. (A disp: Leali, Sommariva, Pittino, Papadopoulos, Strootman, Ankeye, Ekuban). All: A. Gilardino.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos (1′ st Zappa), Wieteska, Obert; Di Pardo (1′ st Nandez), Deiola, Prati, Augello (40′ st Kingstone); Gaetano; Shomurodov (28′ st Azzi), Oristanio (1′ st Lapadula). (A disp.: Radunovic, Makoumbou, Aresti, Sulemana, Petagna, Mina). All: C. Ranieri.

RETI: 17′ pt Thorsby (G), 27′ pt Frendrup (G); 18′ st Gudmundsson (G).

ARBITRO: F. Dionisi dell’Aquila; Assistenti: Colarossi-Valeriani; IV ufficiale: Di Marco; VAR: Marini; AVAR: Guida.

ASSIST: 17′ pt Sabelli (G), 27′ pt Vasquez (G); 18′ st Frendrup.

AMMONITI: 13′ st Shomurodov ©, 28′ st Augello ©

RECUPERO: 1′ pt; 3′ st

SPETTATORI: 31.253 (27.777 abbonati, 3.476 biglietti, di cui 599 ospiti).