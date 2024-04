Il disastro del Napoli esaminato dall’ex Rastelli, secondo l’allenatore tre i punti del fallimento

Ai microfoni di News.Superscommesse.it è intervenuto Massimo Rastelli. L’allenatore ed ex calciatore in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Lucchese, Piacenza, Napoli, Reggina, Como e Avellino. Tra le esperienze in panchina, invece, da ricordare le promozioni ottenute con la Juve Stabia in Serie C1 nel 2010, con l’Avellino in Serie B nel 2013 e con il Cagliari in Serie A nel 2016. Nell’estratto di questa lunga intervista Rastelli esprime la sua opinione sulla sulla stagione del Napoli.

Factory della Comunicazione

Il Napoli, ottavo in classifica, rischia di non partecipare alle coppe europee: cosa ne pensi della debacle azzurra nella stagione in corso?

“L’anno scorso il Napoli è riuscito a performare oltre il possibile in tutti i suoi elementi, si era creata una chimica unica. Sotto questo punto di vista, grandissimi meriti vanno attribuiti al lavoro di Luciano Spalletti, che ha fatto davvero la differenza. A mio parere, nel rendimento negativo di questa stagione, hanno pesato tanto proprio la partenza del tecnico toscano e quella di Giuntoli direzione Juve, anche più dell’addio di singoli calciatori come Kim. In molti forse hanno subito anche il peso di dover dimostrare di poter essere ancora i migliori, quando non si è abituati a vincere è facile andare in difficoltà e cedere alle pressioni. Gli ostacoli iniziali hanno frustrato ancora di più il gruppo, che poi non è riuscito a ritrovare la giusta strada. Con i cambi in panchina gli azzurri hanno cercato di trovare il bandolo della matassa, ma così non è stato. Il fatto che la squadra che lo scorso anno ha vinto lo scudetto rischi di non partecipare alle coppe europee è davvero clamoroso. Tra l’annata passata e l’attuale c’è una differenza abissale. Magari non rivinci il campionato, ma si poteva fare meglio. Finire quasi a metà classifica è un disastro”.