De Laurentiis fa i complimenti. Meret: “Non ci potrà andare sempre male, torneremo a vincere”

Un ritiro non fa primavera, la differenza è nell’atteggiamento: «Alla fine siamo stati un giorno in più del solito insieme, piuttosto la reazione c’è stata perché abbiamo mostrato una voglia diversa, una determinazione che ci ha portati quasi alla vittoria».

Alex Meret si ritiene soddisfatto per la prova del Napoli pur consolando l’amarezza e la rabbia per l’ennesima occasione sprecata: «Sul gol di Abraham serviva maggiore concentrazione da parte nostra, ma recriminiamo anche per le tante occasioni avute e non sfruttate. In generale, però, la prova c’è stata. Siamo cresciuti e abbiamo riscattato la prova contro l’Empoli che era stata decisamente negativa. I complimenti a fine gara di De Laurentiis (sceso a fine partita negli spogliatoi) ci hanno fatto piacere».

REAZIONE . Il Napoli ha mostrato un sussulto d’orgoglio nonostante il due a due finale. Meret salva la prestazione della squadra: «Ma in generale quest’anno ci siamo sempre impegnati, certo abbiamo perso molte occasioni. Subiamo di più rispetto al passato. Peccato per il risultato finale, ma siamo scesi in campo con una grinta diversa».

Il portiere del Napoli ha aggiunto: «Calzona si è fatto sentire in maniera importante in questi giorni perché la prestazione di Empoli era stata veramente negativa. In settimana abbiamo lavorato ancora con più attenzione. Peccato perché eravamo riusciti a ribaltare il risultato. Non è la prima volta che giochiamo bene ma non raccogliamo quanto avremmo meritato».

FUTURO . Al Napoli non resta solo l’amarezza per le occasioni sprecate ma anche quattro partite per provare a dare un senso diverso alla stagione: «L’obiettivo è quello di provare a vincerle tutte da qui alla fine del campionato. Sappiamo di aver perso tante occasioni per strada ma dobbiamo concludere al meglio la stagione. Se giochiamo come contro la Roma non ci potrà andare sempre male e torneremo alla vittoria. Noi dobbiamo pensare a giocare bene e poi vedremo».

Fonte: CdS