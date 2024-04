Dazn, Buscaglia: “Per Pioli parla la sua storia, ecco perchè il Milan vuole mandarlo via”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ricky Buscaglia, giornalista:

“Non so se il ritiro abbia fatto bene al Napoli oppure è stata la risalita dopo aver toccato il fondo. Ieri il Napoli però mi è piaciuto, è stato coinvolgente e per alcuni tratti ho visto una squadra molto vicina a quella dello scorso anno. Non so quali siano state le motivazioni, ma la reazione c’è stata.

Se il Napoli prende gol da tante partite consecutive non è solo colpa di Juan Jesus. Certo, ieri ha alcune colpe sul gol della Roma, ma bastava anche un passo in più per Di Lorenzo per evitarlo. Juan Jesus è uno della difesa del Napoli, il problema però è la fase difensiva e aver cambiato tre allenatori certamente non ha aiutato. Il Napoli ieri ha creato tanto, ma ha fotografato la stagione perché se qualcosa può andare storto, quest’anno va storto. Non è un giocatore, un solo elemento che non va in questa squadra altrimenti si sarebbero prese contromisure. Credo che l’aspetto mentale abbia condizionato questa stagione.

Pioli è un allenatore da impatto, ma il Napoli deve essere pensato. C’è da capire chi resterà, chi andrà via, ma la storia di Pioli parla più del curriculum. E’ in grado di sistemare le cose e anche di affascinare un gruppo con i suoi modi. Il Milan si libera di Pioli perchè c’è una scollatura ormai evidente e come è capitato per Sarri alla Lazio e Mourinho alla Roma, c’è un inizio ed una fine nel percorso. Credo però anche che criticare Pioli sia sacrosanto, ma la colpa di Pioli non può essere anche la nebbia di Milano”.