Brambati: “Conte al Napoli? solo se può vincere lo scudetto. Ho saputo di un’offerta per Osimhen”

L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto durante la trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte, parlando del presente e del futuro del Napoli.

Ecco le parole di Massimo Brambati:

“La chance di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli c’è e come. Napoli è una piazza che merita qualcosa di importante, però più che pensare alle cifre dell’ingaggio la cosa fondamentale è il progetto tecnico che verrà proposto al tecnico salentino. Occorre capire che Napoli verrà consegnato a questo allenatore, che avrebbe l’intenzione di riportarlo in alto. Il bandolo della matassa si deve sciogliere su questo punto e non sull’ammontare dell’ingaggio proposto. Conte non ha voglia di arrivare a Napoli per lottare per il quarto posto e basta. Antonio, dopo aver raggiunto il quarto posto con il Tottenham, reduce da noni e decimi posti, disse ‘non posso stare in una squadra che festeggia per la conquista del quarto posto’. Conte, secondo me, accetterebbe Napoli solo se sarà sicuro di poter vincere lo scudetto in prospettiva.

Il presidente deve essere deciso e chiaro e puntare la prima scelta, che penso sia proprio Conte. Eviterei di commettere gli stessi errori dello scorso anno, quando dopo Spalletti venne fatto un casting surreale che partorì alla fine un allenatore improbabile. Dipende anche dagli investimenti, dunque, ma in questo senso le risorse dovrebbero esserci. Un addetto ai lavori mi ha detto che l’Arsenal ha formulato un’offerta al Napoli per Osimhen che è in uscita. E la sua cessione porterà risorse importanti da investire.

Non so se Napoli-Roma sia stata la fotografia esatta della stagione, ma gli azzurri mi sono piaciuti, pur avendo fallito clamorosamente la vittoria che avrebbero meritato. Il risultato poteva essere anche di 7-2 per le occasioni avute, e quando ho visto il rigore assegnato alla Roma ho pensato che questo è davvero un anno nefasto per il Napoli“.