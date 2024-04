RIVIVI IL LIVE Napoli-Roma 2-2: Orgoglio e rimpianti al Maradona, triste pareggio nel pomeriggio partenopeo

FINE DELLA PARTITA

95′ Triplice fischio finale, 2-2 al Maradona, un punto per parte che soddisfa poco entrambe le squadre

91′ Conclusione di Rrahmani parata da Svilar, sulla ribattuta si avventa Osimhen che viene murato da G. Mancini, deviando la conclusione sul fondo

90′ 5 minuti di recupero

89′ Rete della Roma: su calcio d’angolo, testa di Ndicka, sul secondo palo spunta Abraham che batte Meret, portando la partita sul 2-2, dopo verifica al VAR

88′ Conclusione dalla distanza di Dybala che termina sul fondo, deviata dai difensori azzurri. Sostituzione nel Napoli: esce Traorè, entra Ostigard

86′ Sostituzione nella Roma: esce Kristensen, entra Baldanzi. Sostituzione nel Napoli: esce Kvaratskhelia, entra Raspadori

84′ Gooooaaaalll del Napoli: Osimhen spiazza Svilar e porta in vantaggio gli azzurri

83′ Dopo revisione, calcio di rigore per il Napoli

82′ Il Var richiama l’arbitro per intervento in area di Renato Sanches su Kvaratskhelia

80′ Ammonito Anguissa per intervento falloso su Dybala

75′ Ammonito A. Rrahmani per intervento falloso su Dybala

74′ Ngonge supera Angelino, serve sulla velocità Osimhen che brucia G. Mancini, conclusione poi del nigeriano, deviata sul fondo da Svilar

73′ Cross dalla destra di Osimhen per Kvaratskhelia, intervento di Kristensen che sporca il passaggio, costringendo il georgiano ad una conclusione di coscia senza alcuna forza e precisione, per Svilar semplice poter bloccare

71′ Conclusione di Ngonge dalla distanza, palla a lato ma non di molto

70′ Doppio cambio nel Napoli: escono Cajuste e Politano, entrano H. Traorè e Ngonge

69′ Doppio cambio nella Roma: escono E. Bove e Azmoun, entrano Renato Sanches e Abraham.

67′ Conclusione dalla distanza di Pellegrini, si distende Meret che devia la conclusione alla sua sinistra

65′ Colpo di testa di Osimhen, su cross di Politano, palla di poco a lato, alla destra di Svilar

64′ Goooaaaalll del Napoli: recupero palla immediato degli azzurri ai limiti della retroguardia giallorossa, palla ad Olivera che calcia verso la porta, tiro deviato che beffa Svilar, proteso inutilmente in volo

61′ Sostituzione nella Roma: esce El Shaarawy, entra Angelino

59′ Rete delle Roma: calcio di rigore realizzato da Dybala, intuisce Meret ma non può nulla sulla conclusione dell’argentino

58′ Calcio di rigore per atterramento in area di rigore di Azmoun per intervento scorretto di Juan Jesus

57′ Politano serve in profondità Lobotka, conclusione dello slovacco deviata da Svilar, sulla ribattuta Kristensen anticipa Kvaratskhelia

56′ Passaggio di Osimhen in area di rigore verso Cajuste, che viene anticipato da Svilar

46′ calcio d’inizio del Napoli

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46′ Fine primo tempo a reti inviolate

45′ Calcio di punizione di Kvaratskhelia, stacco di Di Lorenzo, palla di poco a lato. 1 minuto di recupero

40′ Tiro a giro di Kvaratskhelia, intervento di Svilar che devia sul fondo

38′ Conclusione dalla distanza di Kvaratskhelia che deviata, termina di poco a lato, alla destra di Svilar

36′ Clamorosa occasione per il Napoli: stacco di testa di Osimhen a centrocampo che libera in contropiede Anguissa con la retroguardia giallorossa ferma. Il camerunense davanti Svilar non ne approfitta, calciando la palla ampiamente a lato

30′ Passaggio lungo di Politano, errato intervento di Ndicka, ne approfitta Osimhen che si presenta davanti Svilar, da posizione defilata, ma la conclusione viene respinta dal portiere giallorossa

20′ Passaggio in profondità di Politano per Di Lorenzo, il capitano del Napoli viene murato da Svilar in uscita al momento della conclusione

7′ Palla in profondità di Cajuste per Osimhen, murato dal rientrante Ndicka al momento della conclusione

6′ Su calcio d’angolo, colpo di testa di B. Cristante che diventa un assist per L. Pellegrini che sempre di testa, mette di poco sopra la traversa

1′ Calcio d’inizio della Roma

PRIMO TEMPO

Divise: Napoli in maglia azzurra con il tricolore sul petto, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, portiere in divisa gialla, Roma in completo rosso con inserti e bordi gialli, portiere in completo verde

Capitani: Di Lorenzo e L. Pellegrini

