Napoli alla ricerca per il post Zielinski

Il direttore di TMW, Niccolò Ceccarini, attraverso il suo editoriale settimanale, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter e sulle manovre del Napoli per il centrocampo: “Chi lascerà l’Inter è Cuadrado, che va a scadenza. Anche Klaassen è un altro giocatore che l’anno prossimo difficilmente resterà nerazzurro. E lo stesso vale per Sanchez. L’Inter potrebbe fare anche qualche altra cessione ma solo a fronte di cifre importanti. Il futuro più incerto riguarda Dumfries per il quale non si registrano novità sul rinnovo. Attenzione però anche a Valentin Carboni, la cui valutazione è molto alta”.

Inoltre, Ceccarini, ha aggiunto: “Il giovane argentino, in questa stagione in prestito al Monza, potrebbe essere inserito in qualche operazione come contropartita tecnica”.

Sul club di De Laurentiis rivela: “Il Napoli continua a sondare il terreno anche per il centrocampo. Sudakov resta sempre in pole per occupare il posto che verrà lasciato libero da Zielinski. Il club azzurro in questi mesi ha fatto seguire anche altri profili. Tra questi ci sono anche Prass dello Sturm Graz e Veerman del Psv Eindhoven”.