(Grafico) Napoli/Roma: in due al ballottaggio al posto di Piotr. Le formazioni

Nel ritiro di Castel Volturno il Napoli s’è allenato, ha studiato la Roma e ha ipotizzato le mosse tattiche che De Rossi oggi proverà a mettere in campo al Maradona. Titolarissimi, ancora una volta, ma con una defezione importante. Zielinski s’è infortunato e oggi alle 18 non ci sarà nella sfida ai giallorossi. Il centrocampista polacco, rispolverato da Calzona nelle ultime tre partite in cui ha giocato dal 1’, ha riportato una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. Un infortunio non grave, ma da rivalutare all’inizio della prossima settimana per capire se potrà recuperare in tempo per la partita del 6 maggio a Udine, lì dove più o meno un anno fa il Napoli festeggiava la vittoria del 3° scudetto. Più probabile, però, che i tempi di recupero siano di una quindicina di giorni. Per il suo posto, il ballottaggio è tra Cajuste e Traore. Lo svedese, favorito, ha giocato qualche spezzone di partita (22’ contro il Monza, 12’ contro il Frosinone), ma ha solo 6 presenze da titolare quest’anno in campionato. L’ivoriano, invece, è scomparso dai radar dalla gara contro l’Atalanta, quando fu sostituito all’intervallo.

Anche Gollini sarà tra gli assenti: il portiere ieri ha svolto terapie per il trauma distorsivo alla spalla sinistra. Nel gruppo è rientrato invece Olivera: il terzino uruguaiano aveva saltato le ultime due partite contro Frosinone ed Empoli per l’infortunio agli adduttori patito a Monza lo scorso 7 aprile. Il posto da titolare, però, sarà di Mario Rui, che così come Rrahmani ha scontato la giornata di squalifica e sarà a disposizione di Calzona per ricomporre la difesa con Di Lorenzo e Juan Jesus.

Fonte e grafico Cds