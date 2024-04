Calzona su Hamsik: “Ecco quanto avrei pagato per i suoi allenamenti”

Il tecnico parla a Dazn

Factory della Comunicazione

Il sogno di Francesco Calzona era allenare il Napoli: «Sono tornato per la terza volta, non mi stanco mai, sono in debito con la città. Non viviamo un periodo bellissimo, ma quando cammini per strada la gente ti incoraggia con una pacca sulla spalla. Non succede ovunque».

Vice di Sarri, collaboratore con Spalletti, ora allenatore. Calzona rivive il suo passato e analizza il presente. Conosce bene De Laurentiis avendo vissuto Napoli in anni diversi: «Il presidente è un fiume in piena, si comporta sempre benissimo con me, è gentile e mai invadente. Sono felice del rapporto che ho con lui».

Kvara e Osi sono i leader tecnici del gruppo: «Hanno qualità sopra la media. Gli sto addosso per dirgli che il calcio è anche altro, ma è un piacere allenarli e per le qualità che hanno possono vincere il Pallone d’Oro».

Tra i big c’è anche Lobotka, il suo regista a Napoli e con la Slovacchia: «Ha un’intelligenza unica in campo e fuori, non ha mai bisogno di ripetere le esercitazioni».

Di Lorenzo è il capitano che tutti vorrebbero allenare: «Ma è anche uno dei terzini più forti in Europa e poi a me piacciono i leader silenziosi come lui».

Uno di questi era Hamsik che oggi è suo collaboratore tecnico in nazionale: «Avrei pagato 50 euro per ogni suo allenamento perché era bello da vedere. Amo il suo carattere».

Fonte: CdS