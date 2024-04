Settore Giovanile Napoli: dalla Primavera 2 all’under 15 ecco dove sono di scena

Factory della Comunicazione

Settore Giovanile Napoli ha un weekend ricco di impegni. La società azzurra avrà impegnato le sue Under nel Campionato di Primavera 2, Under 17, Under 16, Under 15 ed infine Under 14.

Campionato Primavera 2

Altro derby per gli azzurrini di Andrea Tedesco. La squadra è impegnata sabato alle 14.30 in casa del Benevento in un match che potrebbe sancire la definitiva qualificazione ai playoff. Gli azzurrini attualmente terzi in classifica, cercheranno di mantenere quella posizione di classifica in modo da poter affrontare la quarta del Girone A (posizione attualmente occupata dall’Udinese).

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B

Ultimo match stagionale per la squadra allenata da mister Nicola Liguori. Gli azzurrini sono impegnati in trasferta in quel di Parma, non hanno più velleità di classifica e giocheranno per l’onore questo match. Gli azzurrini chiudono il campionato con un deludente dodicesimo posto (penultimo).

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B

Anche la selezione di mister Raffaele Annunziata è all’ultima gara stagione. I partenopei sono domenica in terra emiliana contro il Bologna. Purtroppo, dopo il pareggio di settimana scorsa contro il Parma, gli azzurrini sono definitivamente fuori dalla zona palyoff, neppure una vittoria del Napoli ed una contestuale sconfitta del Torino consentirebbe al club azzurro di rientrare nelle fase finale del Campionato.

Settore Giovanile Napoli: Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B

La squadra allenata da mister Galizia ha concluso settimana scorso il proprio campionato. I partenopei non hanno centrato l’obiettivo playoff, chiudendo la classifica con un deludentissimo undicesimo posto (terz’ultimi).

Campionato Nazionale Under 14

La squadra allenata da Alessandro Perfetto è un’altra selezione del Settore Giovanile Napoli che ha conclusa la regular season. Gli azzurrini hanno chiuso il campionato al primo posto, dinanzi al Bari (altra squadra della famiglia De Laurentiis) ed ora sono in attesa di conoscere il loro avversario nei playoff.

Fonte: ilcorriereazzurro.it