Primavera 2 – Siamo alla terzultima il Napoli affronta il Benevento in trasferta

Campionato Primavera2 – Benevento-Napoli è la terzultima gara in questa competizione per la squadra azzurra. I partenopei vogliono allungare la loro striscia di 5 vittorie consecutive e vincere il secondo derby consecutivo dopo quello contro la Salernitana. La squadra giallorosso è seconda in classifica, ha provato a tener testa allo schiacciasassi Cesena senza riuscirci. Al momento le streghe occupano il secondo posto della generale, sono certi di partecipare ai playoff ma non di terminare in quella zona di classifica il campionato. Il Napoli terzo incalza ed il pareggio di settimana scorsa in casa dello Spezia non è un segnale positivo sulla condizione fisica sei sanniti.

Qui Benevento

La squadra è allenata da Dario Rocca, che schiera la sua con un 5-4-1 in linea. Anche contro il Napoli dovrebbe riproporre questo modulo. La formazione dovrebbe essere composta da Nunziante in porta, linea difensiva con con Di Martino a destro, al centro il terzetto composto da Panzarino, Avolio e Marrone (con Eletto che partirà dalla panchina), infine sulla sinistra Ciurleo in vantaggio su Polverino. A centrocampo si muoveranno Cariola e Pengue in mezzo (con Rossi prima alternativa dalla panchina) e sugli esterni spazio a Di Serio (a destra) e Francescotti (a sinistra). In avanti spazio a Perlingieri. Il centravanti fin qui ha segnato 26 gol in 20 gare.

Qui Napoli

Andrea Tedesco per questo match si affida ai giocatori che fin qui gli hanno dato maggiore fiducia, recupera Turi dall’infortunio e D’Avino, aggregato settimana scorsa alla prima squadra a causa delle numerosi assenza. Per quello che concerne la formazione, il Napoli Primavera dovrebbe giocare con il consueto 3-4-2-1 con l’11 titolare composto da Turi in porta, linea difensiva con D’Avino, Mazzone ed Esposito. A centrocampo agiranno Peluso, e Di Lauro sugli esterni rispettivamente di destra e sinistra, mentre in mezzo si muoveranno Gioelli e Russo. In attacco spazio al duo Spavone-Vilardi a supporto di Gianluca Vigliotti.

Campionato Primavera2 – Benevento-Napoli: probabili formazioni

Benevento (5-4-1): Nunziante, Di Martino, Panzarino, Avolio, Marrone, Ciurleo; Di Serio, Cariola, Pengue, Francescotti; Perlingieri. All: Dario Rocca.

Napoli (3-4-2-1): Turi; D’Avino, Mazzone, Esposito; Peluso, Gioelli, Russo Di Lauro; Spavone, Vilardi; Vigliotti, All: Andrea Tedesco.

Dove vedere il match

Non c’è copertura televisiva per questa partita, che si giocherà sabato 27 alle 14.30 presso il Centro Sportivo Campo Avellola Benevento Calcio di Benevento.

